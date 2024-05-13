ЗСУ збили російський Су-25 на Донеччині – Генштаб

Збройні сили України збили російський ворожий літак Су-25 у Донецькій області.

Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні.

"На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25. Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників", – зазначає Генштаб.

Нагадаємо, російська армія намагається використати ситуацію, поки Україна очікує постачання озброєння від партнерів, передусім від США.

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