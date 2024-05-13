ВСУ сбили российский Су-25 в Донецкой области – Генштаб

Вооруженные силы Украины сбили российский вражеский самолет Су-25 в Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

"В Донецкой области подразделения Сил обороны сбили враждебный Су-25. Все попытки российских окупантов продвинуться встречают ожесточенное сопротивление украинских защитников", — отмечает Генштаб.

Напомним, российская армия пытается использовать ситуацию, пока Украина ожидает поставок вооружения от партнеров, прежде всего от США.

Читайте ведущие новости дня: