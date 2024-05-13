ВСУ сбили российский Су-25 в Донецкой области – Генштаб

Все попытки российских окупантов продвинуться встречают ожесточенное сопротивление украинских защитников.
Вооруженные силы Украины сбили российский вражеский самолет Су-25 в Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.
"В Донецкой области подразделения Сил обороны сбили враждебный Су-25. Все попытки российских окупантов продвинуться встречают ожесточенное сопротивление украинских защитников", — отмечает Генштаб.
Напомним, российская армия пытается использовать ситуацию, пока Украина ожидает поставок вооружения от партнеров, прежде всего от США.
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