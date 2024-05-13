Зеленський провів кадрові зміни у керівництві розвідки: деталі

Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки України.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 травня, звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Мова йде про Андрія Алєксєєнка.
Про це йдеться в указі президента №319/2024.
Водночас Зеленський призначив на посаду заступника Олега Луговського, про що свідчить указ №320/2024.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський звільнив начальника УДО, чиї підлеглі готували замах на президента
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