ЗСУ збили черговий російський Су-25 на Донеччині

Це вже четвертий Су-25, який збили бійці бригади.

Українські військові зі 110 бригади знищили на Донеччині російський винищувач Су-25.

Про це повідомляється на сторінці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

У повідомленні вказується, що це вже четвертий Су-25, який збили бійці бригади.

"Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок. Наше небо стане пеклом для окупантських пілотів! Наш номер бригади стане для них нічним кошмаром!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час атаки на військовий аеродром "Бельбек" у Криму вночі 15 травня знищено ЗРК С-400, 2 літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, ми раніше інформували, яка зброя допомогла збити російський Су-25 на Донеччині.

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