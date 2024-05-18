ВСУ сбили очередной российский Су-25 в Донецкой области

Это уже четвертый Су-25, сбитый бойцами бригады.

Украинские военные из 110 бригады уничтожили в Донецкой области российский истребитель Су-25.

Об этом сообщается на странице 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

В сообщении указывается, что это уже четвертый Су-25, сбитый бойцами бригады.

"Зенитники десятки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы. Снова прибили Су-25 врага! Сейчас его останки дотливают в одной из донецких посадок. Наше небо станет адом для оккупантских пилотов! Наш номер бригады! Наш номер бригады! Наш номер бригады! " – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во время атаки на военный аэродром "Бельбек" в Крыму ночью 15 мая уничтожены ЗРК С-400, 2 самолета МиГ-31 и состав горюче-смазочных материалов.

Кроме того, мы ранее информировали, какое оружие помогло сбить российский Су-25 в Донецкой области.

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