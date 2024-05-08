Правила прохождения ВВК изменились: в Минобороны описали механизм

Директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова объяснила, как в Украине изменился механизм прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом Сухорукова сообщила в эфире телемарафона.

Новым законом о мобилизации, который заработает 18 мая, предусмотрены изменения в прохождении ВВК. Как пояснили в Минобороны, направление на прохождение повторной ВВК для "ограниченно пригодных" лиц должно быть выдано ТЦК и СП.

Дело в том, что с 4 мая вступил в силу приказ №402 о работе ВВК, согласно которому в Украине отменяется статус "ограниченно пригодный" к военной службе. То есть, теперь после повторного прохождения медкомиссии военнообязанных будут распределять на категории "пригодных" и "непригодных".

Граждане с "ограниченно пригодным" статусом должны пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года.

"Человек не может сам пройти ВВК. Человека должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором человек состоит на учете", — рассказала Сухорукова.

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Она уточнила, что когда военнообязанный состоит на учете в ТЦК, военкомат должен уточнить информацию об "ограниченно пригодном" статусе этого человека. То есть именно ТЦК должен сообщить военнообязанному о том, что он должен пройти повторную ВВК.

"В любом случае я хочу подчеркнуть, что народные депутаты возложили на граждан обязанность пройти повторно ВВК. То есть, если к вам не поступает в течение длительного времени уведомление от ТЦК, то следует пойти и обновить свои данные самостоятельно", — подчеркнула директор департамента здравоохранения Минобороны.

Напомним, ранее в департаменте здравоохранения Минобороны Украины сообщили, что члены ВВК больше не смогут по своему усмотрению принимать решение о пригодности или непригодности военнообязанного. Теперь они должны руководствоваться четкими нормами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые правила разделения на пригодных и непригодных к службе в армии! Ограниченно пригодных не будет!

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