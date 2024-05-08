Правила проходження ВЛК змінились: у Міноборони описали механізм

Директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова пояснила, як в Україні змінився механізм проходження військово-лікарської комісії.

Про це Сухорукова повідомила у ефірі телемарафону.

Новим законом про мобілізацію, який запрацює 18 травня, передбачені зміни у проходженні ВЛК. Як пояснили в Міноборони, скерування на проходження повторної ВЛК для "обмежено придатних" осіб має видати ТЦК та СП.

Річ у тім, що від 4 травня набув чинності наказ №402 про роботу ВЛК, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатний" до військової служби. Тобто тепер після повторного проходження медкомісії військовозобов'язаних розподілятимуть на категорії "придатних" та "непридатних".

Громадяни з "обмежено відповідним" статусом повинні пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року.

"Людина не може сама пройти ВЛК. Людину повинні направити. Якщо ми говоримо про військовозобов'язану, то тоді її має направити ТЦК, в якому людина перебуває на обліку", – розповіла Сухорукова.

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Вона уточнила, що коли військовозобов'язаний перебуває на обліку в ТЦК, військкомат повинен уточнити інформацію про "обмежено придатний" статус цієї людини. Тобто саме ТЦК має повідомити військовозобов’язаному про те, що він має пройти повторну ВЛК.

"У будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали на громадян обов'язок пройти повторно ВЛК. Тобто, якщо до вас не надходить протягом тривалого часу повідомлення від ТЦК, то слід піти та оновити свої дані самостійно", – наголосила Директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони.

Нагадаємо, раніше в департаменті охорони здоров'я Міноборони України повідомили, що члени ВЛК більше не зможуть на власний розсуд ухвалювати рішення щодо придатності чи непридатності військовозобов'язаного. Відтепер вони повинні керуватися чіткими нормами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові правила поділу на придатних і непридатних до служби у війську! Обмежено придатних не буде!

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