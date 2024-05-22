ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині – Генштаб

На Покровському напрямку ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися у бойові порядки ЗСУ.

Ні Донеччині українські воїни знищили російський штурмовик Су-25.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 22 травня.

"На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися у наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, станом на ранок 22 травня 2024 року ЗСУ знищили 496 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 300 військових.

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