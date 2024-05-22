Росіяни біжать з Туреччини: що сталося

Росіяни виїхали частково через труднощі з отриманням посвідки на проживання, але є й інші причини.

Громадяни Росії, які приїхали в Туреччину після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, покидають країну через неможливість отримання дозволів на проживання та фінансові проблеми, зокрема, із банківськими послугами через санкції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані проведених опитувань.

“Десятки тисяч росіян, які втекли до Туреччини після вторгнення Москви в Україну, переїхали в інші країни за останній рік через проблеми з дозволами на проживання та високими цінами”, – повідомляє інформаційне агентство.

Зазначається що з початком війни Туреччина стала “магнітом” для росіян, особливо її найбільше місто Стамбул і середземноморський курорт Анталія.

“Деякі з них виступали проти вторгнення, інші намагалися захистити себе та свій бізнес від хвилі західних санкцій, накладених на Москву, включаючи заборону на в’їзд росіян до більшої частини Європи. Деякі чоловіки боялися бути призваними в армію. Але цього місяця кількість росіян із посвідками на проживання в Туреччині впала до 96 тисяч, що на третину менше порівняно зі 154 тисячами наприкінці 2022 року”, – йдеться у повідомленні.

Опитані громадяни РФ зазначили, що вони та інші виїхали частково через труднощі з отриманням посвідки на проживання з початку 2023 року. Багато з них попрямували до Сербії та Чорногорії, – “тих з небагатьох європейських країн, де їм раді”, пише агенція.

Іншою причиною виїзду називається інфляція, яка досягла в Туреччині 70% минулого місяця, а також труднощі з основними банківськими послугами в Туреччині в результаті санкцій.

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