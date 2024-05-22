Німеччина готова використати “російські гроші” для військової допомоги Україні — Reuters

Російські фінансові активи на суму близько 300 мільярдів доларів були заморожені країнами Заходу невдовзі після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Німеччина готова до використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні у військових діях.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела у міністерстві фінансів Німеччини.

За словами співрозмовника агентства, така готовність існує за умови існування юридично життєздатного механізму, який дозволить краще використовувати фінансові потоки із заморожених активів РФ у майбутньому.

Водночас Німеччина наполягає, що готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи.

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“Наша позиція залишається незмінною: мова йде про доходи від заморожених активів, а не про самі активи”, — заявив речник уряду Штеффен Гебештрайт у Берліні в середу, 22 травня.

Представник Міністерства фінансів також підтвердив, що йдеться саме про використання доходів від заморожених російських активів.

“Існування активів російського центрального банку залишається незмінним. Це означає, що фундаментальні принципи міжнародного права, такі як державний імунітет, зберігаються”, - наголосив він.

Як відомо, російські фінансові активи на суму близько 300 мільярдів доларів були заморожені країнами Заходу невдовзі після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. На зустрічі міністрів фінансів “Великої сімки” в Італії, на яку запрошено й представника України, буде ухвалене рішення щодо подальшої долі "російських грошей".

Нагадаємо, Росія не безпосередньо, але сама може оплатити зброю для України. Євросоюз схвалив використання прибутків від російських заморожених активів на користь України. Гроші можуть надійти вже цього року.

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