Зеленський вирушить до Франції: у Politico припустили, якою є мета президента

Як відомо, президент скасував поїздки за кордон після початку великого наступу Росії на Харківщині.

Незабаром Володимир Зеленський вирушить до Франції. Ця поїздка дасть йому змогу поговорити зі світовими лідерами, зокрема президентом Джо Байденом. Його мета – закликати НАТО збивати російські ракети над Україною.

Про це написало видання Politico.

"Зеленський, як очікується, скористається цією поїздкою, щоб закликати, як він це зробив у недавніх інтерв'ю, до більшої військової підтримки з боку Заходу та попросити НАТО збити російські ракети, як це зробили США та Великобританія, коли Іран напав на Ізраїль", – зауважили у статті.

Лідер також вимагатиме, пишуть журналісти, щоб США та європейські країни конфіскували російські активи на користь фінансування оборони України та її відновлення.

Раніше Зеленський різко висловився про переговори з Росією та бездіяльність Заходу.

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