Обстріл Харкова: з'явилося відео перших хвилин після удару

Патрульні, що були неподалік від місця вибуху прибули для надання допомоги постраждалим унаслідок обстрілу житлового масиву у Харкові.

Патрульні показали відео перших хвилин після обстрілу Харкова. Поліцейські, що були найближче до місця удару одразу почали надавати допомогу потерпілим.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Патрульні, що були неподалік від місця вибуху прибули для надання допомоги постраждалим унаслідок обстрілу житлового масиву у Харкові.

"На відео піший екіпаж, який був неподалік місця вибуху. Також чутно і сам вибух", - повідомили у поліції.

Обстріл Харкова: патрульні показали відео перших хвилин після удару

Нагадаємо, під час удару по Харкову 22 травня під ворожу атаку потрапив Шевченківський район міста. Раніше повідомлялося, що поранень зазнали дев’ятеро людей.

Під час обстрілу Харкова постраждав міський транспорт: важко поранено водія тролейбуса.

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