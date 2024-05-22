Обстрел Харькова: появилось видео первых минут после удара

Патрульные, которые были неподалеку от места взрыва, прибыли для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела жилого массива в Харькове.

Патрульные показали видео первых минут после обстрела Харькова. Находившиеся ближе к месту удара полицейские сразу начали оказывать помощь пострадавшим.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Патрульные, которые были неподалеку от места взрыва, прибыли для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела жилого массива в Харькове.

"На видео пеший экипаж, находившийся неподалеку от места взрыва. Также слышен и сам взрыв", — сообщили в полиции.

Обстрел Харькова: патрульные показали видео первых минут после удара

Напомним, во время удара по Харькову 22 мая во вражескую атаку попал Шевченковский район города. Ранее сообщалось, что ранения получили девять человек.

Во время обстрела Харькова пострадал городской транспорт: тяжело ранен водитель троллейбуса.

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