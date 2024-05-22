ВСУ показали отражение вражеской атаки в Часовом Яру (видео)

Бойцы ВСУ показали очередное отражение вражеской атаки. Кадры зафиксированы во Временном Яру Донецкой области.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали отражение вражеской атаки во Часовом Яру

Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали город Часов Яр Донецкой области. Противник использовал необычную тактику, пытаясь прорваться на броне с минным тралом. Однако бойцы ударной группы "Черный лебедь" 225 штурмового батальона артиллерией накрыли БМП, поразили танк, а его экипаж добили сбросами с дронов.

Ранее ВСУ ликвидировали группу российской пехоты в Волчанске. Задание выполнили десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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