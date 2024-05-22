ЗСУ показали відбиття ворожої атаки у Часовому Яру (відео)

Противник зазнав втрат.
Бійці ЗСУ показали чергове відбиття ворожої атаки. Кадри зафіксовані у Часовому Яру на Донеччині.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Вночі 22 травня російські окупанти атакували місто Часів Яр Донецької області. Противник використав незвичну тактику, намагаючись прорватись на броні з мінним тралом. Однак бійці ударної групи "Чорний лебідь" 225-го штурмового батальйону артилерією накрили БМП, уразили танк, а його екіпаж добили скидами з дронів.
Раніше ЗСУ ліквідували групу російської піхоти у Вовчанську. Завдання виконали десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.
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