ЗСУ показали відбиття ворожої атаки у Часовому Яру (відео)

Бійці ЗСУ показали чергове відбиття ворожої атаки. Кадри зафіксовані у Часовому Яру на Донеччині.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали відбиття ворожої атаки у Часовому Яру

Вночі 22 травня російські окупанти атакували місто Часів Яр Донецької області. Противник використав незвичну тактику, намагаючись прорватись на броні з мінним тралом. Однак бійці ударної групи "Чорний лебідь" 225-го штурмового батальйону артилерією накрили БМП, уразили танк, а його екіпаж добили скидами з дронів.

Раніше ЗСУ ліквідували групу російської піхоти у Вовчанську. Завдання виконали десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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