Третя штурмова бригада знищила топову ціль РФ на Харківщині (відео)

Ця потужна установка була призначена для розбиття найміцніших фортифікаційних укріплень та укриттів.

Бійці Третьої штурмової бригади знищили російську САУ "Тюльпан" калібру 240 мм поблизу однієї з посадок на Харківщині. Захисники назвали цю гармату топовою ціллю.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Третьої штурмової бригади.

"Топова ціль: знищили російську САУ "Тюльпан" на Харківщині", – вказано в заяві бригади.

Важку артилерію 2С4 "Тюльпан" 240-міліметрового калібру бійці Третьої штурмової бригади дістали поблизу однієї з посадок Харківської області.

Російську гармату помітити з неба і вдарили по ній дроном. Після дорозвідки бійці здійснили контрольні влучання по САУ та повторно завдали удару FPV-дроном.

Українські захисники звернули увагу, що ця потужна ворожа установка була призначена для розбиття найміцніших фортифікаційних укріплень, укриттів. А ще вона здатна завдавати ураження тактичними ядерними боєприпасами.

"Мінус одна – за бійцями Батальйону безпілотних систем і "Lumiere group" з 2-го механізованого батальйону!" – уточнили у бригаді.

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Третя штурмова бригада знищила ворожу САУ "Тюльпан" на Харківщині – відео

До слова, аналітик німецького Bild Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ вдалося зупинити наступ російської армії на Харківщині. Зокрема, – завдяки зброї зі США.

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