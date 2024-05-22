Визначилися чвертьфінальні пари ЧС-2024 з хокею: коли та де дивитися матчі

У вівторок, 21 травня, завершився груповий етап чемпіонату світу з хокею-2024 в елітному дивізіоні. За його підсумками стали відомі всі збірні, які зіграють у плейоф.

У турнірі взяли участь 16 збірних, розбитих на дві групи по вісім команд. До чвертьфіналу з групи A вийшли Канада, Швейцарія, Чехія та Фінляндія, а з групи B – Швеція, США, Німеччина та Словаччина.

Усі чвертьфінальні поєдинки відбудуться в четвер, 23 травня.

Чемпіонат світу з хокею-2024: розклад матчів 1/4 фіналу

Четвер, 23 травня

17:15. Канада – Словаччина

17:15. Швейцарія – Німеччина

21:15. США – Чехія

21:15. Швеція – Фінляндія

Півфінали ЧС-2024 з хокею будуть зіграні в суботу, 25 травня. Фінал і матч за третє місце заплановано на неділю, 26 травня.

Де дивитися матчі ЧС-2024 з хокею

На території України офіційним транслятором чемпіонату світу-2024 з хокею в елітному дивізіоні є Суспільне Спорт. Дивіться прямі трансляції матчів на телеканалі та сайті Суспільне Спорт.

Додамо, що команди, які посіли останні місця у своїх групах (Велика Британія та Польща), вилетіли до Дивізіону IА. У наступному розіграші турніру їх замінять Угорщина та Словенія, які цього сезону здобули путівки до елітного дивізіону, посівши перше та друге місця в Дивізіоні IA.

Зазначимо, що на початку травня збірна України виграла ЧС-2024 з хокею у третьому за силою дивізіоні (ІВ) та здобула підвищення в класі. Наступного року "синьо-жовті" змагатимуться у другому за рангом дивізіоні (IA) світової першості.

Нагадаємо, ЧС-2023 в елітному дивізіоні виграла збірна Канади, яка у фіналі перемогла Німеччину. В матчі за "бронзу" Латвія обіграла США, вперше в історії завоювавши медалі світової першості з хокею.

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