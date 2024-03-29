Розгром у фінальній серії: визначився чемпіон України з хокею

Київський "Сокіл" став чемпіоном України з хокею сезону 2023/24. У фіналі плейоф столичний клуб виявився сильнішим за "Кременчук".

У четвертому матчі фінальної серії "соколи" на виїзді обіграли суперника з рахунком 3:2 .

Поєдинок розпочався 28 березня, але у третьому періоді за рахунку 3:1 на користь киян його було призупинено через повітряну тривогу. Оскільки пауза затягнулася, то зустріч вирішили дограти 29 березня.

У дограванні "Кременчуку" вдалося скоротити відставання до мінімуму, але на більше сил у команди не вистачило.

Відтак "Сокіл" виграв четвертий з чотирьох матчів фінальної серії (4:0) та завоював чемпіонський титул.

Для київського клубу це 15-те чемпіонство в історії та третє поспіль.

Минулого сезону "Сокіл" у фіналі також обіграв "Кременчук", але зробив це лише у другому овертаймі вирішального матчу.

Таким чином, "Сокіл" оновив власний рекорд за кількістю виграних чемпіонаті України. У другої найтитулованішої команди країни "Донбасу" – вісім чемпіонських титулів.

Своєю чергою, "Кременчук" став срібним призером чемпіонату України. В історії цього клубу є один чемпіонський титул, який був здобутий у сезоні-2019/20.

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