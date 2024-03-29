Разгром в финальной серии: определился чемпион Украины по хоккею

Киевский "Сокол" стал чемпионом Украины по хоккею сезона-2023/24. В финале плей-офф столичный клуб оказался сильнее "Кременчуга".

В четвертом матче финальной серии "соколы" на выезде обыграли соперника со счетом 3:2 .

Поединок начался 28 марта, но в третьем периоде при счете 3:1 в пользу киевлян был приостановлен из-за воздушной тревоги. Поскольку пауза затянулась, встречу решили доиграть 29 марта.

В доигровке "Кременчугу" удалось сократить отставание до минимума, но на большее сил у команды не хватило.

Следовательно, "Сокол" выиграл четвертый из четырех матчей финальной серии (4:0) и завоевал чемпионский титул.

Для киевского клуба это 15-е чемпионство в истории и третье подряд.

В прошлом сезоне "Сокол" в финале также обыграл "Кременчуг", но сделал это только во втором овертайме решающего матча.

Таким образом, "Сокол" обновил собственный рекорд по количеству выигранных чемпионатов Украины. У второй самой титулованной команды страны "Донбасса" – восемь чемпионских титулов.

В свою очередь, "Кременчуг" стал серебряным призером чемпионата Украины. В истории этого клуба есть один чемпионский титул, добытый в сезоне-2019/20.

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