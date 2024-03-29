29-летней жене Виктора Павлика сделали операцию

Жена певца Виктора Павлика, бизнесвумен и блогерше Екатерине Репяховой сегодня, 29 марта, сделали операцию.

Об этом избранница исполнителя хита "Шикидым" рассказала в сторис своей страницы в Instagram. Как поделилась блогерша, операцию она делала в одной из частных клиник Киева.

В фотоблоге Екатерина разместила короткие видео из больницы. Сначала блогер показала свою палату, в которой есть кровать и телевизор. На другом ролике жена Виктора Палвика показала, как ей установили катетер в руке и готовят к следующим действиям.

Екатерина Репяхова сделала операцию / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова сделала операцию / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова сделала операцию / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова сделала операцию / Фото: instagram.com/repyahovakate

Что именно за операцию делали Репяховой, она пока держит интригу. Также знаменитость еще не выходила на связь с поклонниками после хирургического вмешательства.

До этого Екатерина делилась с поклонниками, что очень счастлива, что будет делать операцию. Вполне возможно, что Репяхова решила в себе что-нибудь изменить. Ведь в последнее время на проблемы со здоровьем бизнесвумен не жаловалась.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась своим архивным фото и показала, как она выглядела до встречи со своим мужем.

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