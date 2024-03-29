29-річній дружині Віктора Павліка зробили операцію

Дружина співака Віктора Павліка, бізнесвумен та блогерці Катерині Реп’яховій сьогодні, 29 березня, зробили операцію.

Про це обраниця виконавця хіта “Шикидим” розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram. Як поділилася блогерка, операцію вона робила в одній з приватних клінік Києва.

У фотоблогу Катерина розмістила короткі відео з лікарні. Спочатку блогерка показала свою палату, в якій є ліжко і телевізор. На іншому ролику дружина Віктора Палвіка показала, як їй встановили катетер у руці і готують до наступних дій.

Катерина Реп'яхова зробила операцію / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова зробила операцію / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова зробила операцію / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова зробила операцію / Фото: instagram.com/repyahovakate

Що саме за операцію робили Реп’яховій, вона поки що тримає інтригу. Так само знаменитість ще не виходила на зв’язок з шанувальниками після хірургічного втручання.

До цього Катерина ділилася з шанувальниками, що дуже щаслива, що робитиме операцію. Цілком можливо, що Реп’яхова вирішила в собі щось змінити. Адже останнім часом на проблеми зі здоров’ям бізнесвумен не жалілася.

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова поділилася своїм архівним фото і показала, який вигляд вона мала до зустрічі зі своїм чоловіком.

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