Окупанти можуть відкрити на Сумщині ще один фронт: що про це відомо

Ймовірно, не йтиметься про глибоке просування ворога на територію нашої держави.

Російські окупанти можуть відкрити ще один напрямок фронту в північних областях України. Найбільша небезпека стосується Сумщини.

Про це виданню LIGA.net заявив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

"Найбільша загроза зараз, безумовно, це – Сумщина. Якщо росіяни захочуть ще більше розтягнути наші сили та ресурси, вони можуть собі дозволити ще й частково відкрити фронт у Сумській області", – сказав Жорін.

За його словами, ймовірно, не йтиметься про глибоке просування ворога на територію нашої держави.

"Це буде саме напруга та розтягнення наших сил та засобів", - вважає заступник командира 3-ї ОШБр.

Водночас план наступу на Харківщину, який з’явився в західних ЗМІ, є частково і тим планом, до якого готувалися українські захисники.

"Це не новина для українських військових. Це один зі сценаріїв, за яким росіяни можуть і діятимуть", – підкреслив Жорін.

Нагадаємо, що наразі російська окупаційна армії немає достатнього ресурсу, щоб "піти колонами" на Суми та область. Втім, регіон перебуває під постійними обстрілами РФ.

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