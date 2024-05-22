ЗСУ показали знищення групи ворожої піхоти у Вовчанську (відео)

Так, ЗСУ ліквідували групу російської піхоти у Вовчанську. Завдання виконали десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Кадри оприлюднила 82 окрема десантно-штурмова бригада.

"Уривок з боїв на Харківському напрямку, десантникам 82 ОДШБр вдалося подавити вогнем та знищити ворожу групу, яка намагалася просуватися населеним пунктом", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в районі Вовчанська на Харківщині, водночас в інших районах у прикордонні області тривають контрударні дії.

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