Чи загрожує Сумам оточення або окупація: військовий експерт дав чітку відповідь

Окупанти зосередили в Курській області на кордоні з Сумщиною угруповання військ чисельністю понад 10 тисяч.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленкоу етері "Еспресо".

"Якщо ми говоримо про Сумщину, то на кордоні з РФ теж немає фортифікаційних споруд. За кілька кілометрів до кордону будівництво фортифікаційних споруд майже неможливе. Зараз росіяни сконцентрували в Курській області поблизу кордону з Сумщиною угруповання військ загальною чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців. У Білгородській області, з якої вони продовжують свої наступальні дії на Липки та Вовчанськ, сконцентровано понад 40 тисяч особового складу окупантів", – розповів Коваленко.

Експерт наголосив, що сьогодні загрози оточення Сум немає.

"Зараз у наступальних діях росіян на Харківщині залучене угруповання військ чисельністю понад 40 тис. військовослужбовців, що в чотири рази більше, ніж вони сконцентрували в Курській області. З цього можна зробити висновок, що росіяни можуть вдатись до наступу на Сумщину, але лише у прикордонній смузі. Це можуть бути диверсійно-розвідувальні операції за дуже схожим сценарієм бойових дій на Харківщині. Загрози окупації Сум та Сумської області немає. Загроза оточення Сум теж відсутня", – додав він.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українські війська зможуть зміцнити свої лінії та стабілізувати фронт протягом кількох днів. Водночас Росія може розпочати новий наступ, але вже в Сумській області.

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