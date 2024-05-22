Угрожает ли Сумам оцепление или оккупация: военный эксперт дал четкий ответ

Александр Коваленко подчеркнул, что в настоящее время угрозы окружения Сум нет.

Оккупанты сосредоточили в Курской области на границе с Сумщиной группировку войск численностью более 10 тысяч.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Эспрессо".

"Если мы говорим о Сумщине, то на границе с РФ тоже нет фортификационных сооружений. За несколько километров до границы строительство фортификационных сооружений почти невозможно. Сейчас россияне сконцентрировали в Курской области вблизи границы с Сумщиной группировку войск общей численностью более 10 тысяч военнослужащих. В Белгородской области, с которой они продолжают свои наступательные действия на Липки и Волчанск, сконцентрировано более 40 тысяч личного состава окупантов", – рассказал Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время угрозы окружения Сум нет.

"Сейчас в наступательных действиях россиян в Харьковской области привлечена группировка войск численностью более 40 тыс. военнослужащих, что в четыре раза больше, чем они сконцентрировали в Курской области. Из этого можно сделать вывод, что россияне могут прибегнуть к наступлению на Сумщину, но только в пограничной полосе. Это могут быть диверсионно-разведывательные операции по очень похожему сценарию боевых действий в Харьковской области.

Напомним, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение нескольких дней. В то же время, Россия может начать новое наступление, но уже в Сумской области.

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