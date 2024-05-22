Работал в Украине, но сбежал на Россию, получил красный паспорт и бил пропаганду в поддержку оккупантов. Под такое описание попадает много предателей, впрочем, каждого из них обязательно найдут – вопрос времени. Взялась СБУ за еще одного – известного украинского продюсера Юрия Бардаша, постоянно желающего Украине поражения.

По каким статьям, что ждет предателя и как ему удалось выехать из страны во время войны, говорится в эксклюзиве TSN.ua.

Скандальный продюсер дискредитирует Украину

Еще находясь в Украине, Юрий Бардаш неоднократно попадал в скандалы из-за своей, так сказать, "неоднозначной" позиции, и подыгрывал оккупантам в нарративе о языке, заявлял, что его, мол, притесняют за то, что он говорил по-русски. Но скорее, такими заявлениями он прокладывал себе дорогу за предел, ведь еще в начале полномасштабной войны собрал манатки и сбежал на территорию РФ. А потом и в своем телеграмме похвастался, что получил красный паспорт. В качестве доказательства скандальный продюсер показал свой новый "документ".

Сделал Бардаш это циничным способом. В частности, он держал свой паспорт рядом с триколором и на фоне портрета кровавого кремлевского диктатора путина. Уже на эрефии Бардаш начал активно и открыто подыгрывать российской пропаганде о "братских народах" и "войне, которую развязала Америка".

Кроме того, предатель заявлял, что ему не жалко украинцев, страдающих действием российских оккупантов, а также убеждал, что "Украина должна капитулировать". Еще одно из самых любимых направлений Бардаша для пропаганды – мобилизация в Украине. Этим забита половина его телеграмм-канала. Стоит заметить, что в своих постах наше государство он называет русской Украиной.

Может быть в моменте, но в долгое время это пагубная эмоция. Противостояние. А по сути едят друг друга с нарастающей неистовостью.

Работал в Украине, но сбежал на Россию, получил красный паспорт и бил пропаганду в поддержку оккупантов

Продвигает нарративы Путина

И невооруженным глазом заметно, как Бардаш продвигает нарратив путина о якобы нелегитимности Зеленского, а государство, в котором родился, упрямо пишет с маленькой буквы и обязательно с приставкой "на". Интересно выходит, горе-продюсер сбежал из Украины, но продолжает рассказывать, кому и как жить.

Еще один способ для ТЦК озолотится, народ-то воевать не пойдёт. Прихоти клоуна и его цирка. Украинцы можно только пожалеть, и пожелать всячески избегать подчинения госструктурам: вы не нарушаете закон, страну захватили бандиты.

Бардаш получил подозрения от СБУ

Но язык придется прикусить и даже если он этого не сделает, ему уже и так есть за что отвечать. 22 мая пророссийскому продюсеру СБУ объявила подозрение.

"СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Россию продюсеру Юрию Бардашу. начал широкую информкампанию в поддержку оккупантов. Для этого Бардаш регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного Телеграмм-канала с общей аудиторией почти 50 тыс. пользователей. кремля на видеохостинге YouTube."

Более того, объявили подозрение Бардашу сразу по нескольким статьям, в СБУ обещают привлечь его к ответственности.

Напомним, скандальному Бардашу инкриминируют четыре статьи, в частности, пропаганда войны, оправдание вторжения РФ на территорию Украины, публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и изменению границ территории, установленных Конституцией.

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