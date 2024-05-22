Россияне бегут из Турции: что произошло

Россияне уехали частично из-за трудностей с получением вида на жительство, но есть и другие причины.

Граждане России, приехавшие в Турцию после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, покидают страну из-за невозможности получения разрешений на проживание и финансовые проблемы, в частности, с банковскими услугами из-за санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные проведённых опросов.

"Десяти тысяч россиян, бежавших в Турцию после вторжения Москвы в Украину, переехали в другие страны за последний год из-за проблем с разрешениями на проживание и высокими ценами", — сообщает информационное агентство.

Отмечается, что с началом войны Турция стала "магнитом" для россиян, особенно ее крупнейший город Стамбул и средиземноморский курорт Анталия.

"Некоторые из них выступали против вторжения, другие пытались защитить себя и свой бизнес от волны западных санкций, наложенных на Москву, включая запрет на въезд россиян в большую часть Европы. Некоторые мужчины боялись быть призванными в армию. Но в этом месяце количество россиян с видами на жительство в Турции упало до 96 тысяч, что на треть меньше по сравнению со 154 тысячами в конце 2022 года", – говорится в сообщении.

Опрошенные граждане РФ отметили, что они и другие уехали частично из-за трудностей с получением вида на жительство с начала 2023 года. Многие из них направились в Сербию и Черногорию – "те из немногих европейских стран, где им рады", пишет агентство.

Другой причиной выезда называется инфляция, достигшая в Турции 70% в прошлом месяце, а также сложности с основными банковскими услугами в Турции в результате санкций.

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