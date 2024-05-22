Безумная радость: видео реакции Андрея Шевченко и Владимира Кличко на победу Усика над Фьюри

Выдающиеся украинские спортсмены поддерживали соотечественника в Эр-Рияде во время триумфального поединка за звание "абсолюта".

В Сети опубликовали видео с первой реакцией легендарного экс-футболиста Андрея Шевченко и экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко на победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Шевченко и Кличко болели за своего соотечественника на арене в саудовском Эр-Рияде.

После объявления Усика победителем поединка Андрей буквально взорвался радостными эмоциями, подняв руки вверх. А вот реакция Владимира была более сдержанной.

Реакция Андрея Шевченко и Владимира Кличко на объявление счета судей Опубликовано Champion.com.ua Вторник, 21 мая 2024 г.

Ранее в Сети опубликовали видео разговора Усика с Владимиром Кличко сразу после победы Александра над Фьюри. Также появилось эмоциональное видео, как тренер украинского чемпиона Юрий Ткаченко расплакался после оглашения судейского вердикта.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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