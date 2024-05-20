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Усика признали лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring

Усика признали лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring

Александр Усик / Фото: @queensberrypromotions @roundnboutmedia

Украинец обошел в рейтинге японца Наою Иноуэ и американца Теренса Кроуфорда.

Украинский абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после своей победы над британцем Тайсоном Фьюри стал лучшим боксером планеты независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring.

В свежем рейтинге от авторитетного издания Усик поднялся с третьего места на вершину.

Украинец обошел абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наою Иноуэ и американца Теренса Кроуфорда, владеющего поясами WBC, WBA и WBO в полусреднем весе.

Рейтинг P4P от The Ring:

1. Александр Усик

2. Наоя Инуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Сауль Альварес

5. Артур Бетербиев

6. Дмитрий Бивол

7. Эррол Спенс

8. Джервонта Дэвис

9. Джесси Родригес

10. Дзунто Накатани

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 115-112, 114-113 и 113-114. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун. Однако Фьюри не признал поражение от Усика и сразу вызвал Александра на бой-реванш.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой между Усиком и Фьюри была предусмотрена опция реванша. Второй поединок между украинцем и британцем планируют устроить 12-13 октября 2024 года в Эр-Рияде.

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