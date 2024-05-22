Цифры превысили ожидания: в Минобороны сообщили, сколько украинцев обновили данные через "Резерв+"

Сфера обороны цифровизируется, и это уже неотвратимый процесс.

По состоянию на вечер среды, 22 мая, у мобильного приложения для военнообязанных "Резерв+" свои данные обновили 805 тысяч граждан Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

"Видим ваши мемы, радуемся, что Резерв+ стал популярным! Сфера обороны цифровизируется, и это уже неотвратимый процесс. Цифры превысили наши ожидания:

805 000 успешных обновлений данных через приложение;

на обработку такого количества обращений работники ТЦК потратили бы несколько лет:

более 6000 записей через электронную очередь.

Упрощаем процессы, минимизируем бюрократию и создаем человечные сервисы", – отметила Черногоренко.

К мобильному приложению для военнообязанных "Резерв+" хотят добавить ряд важных функций. Одной из таких функций будет возможность онлайн-рекрутинга – просмотреть доступные вакансии в Вооруженных силах Украины и подать заявку.

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он в частности предусматривает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам с 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные – номер мобильного телефона, фактический адрес проживания и email (при наличии).

В Минобороны объяснили, что сделать это можно тремя способами :

загрузить приложение "Резерв+" (доступно для IOS и Android);

в ЦНАПе;

в ТЦК и СП.

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