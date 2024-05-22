Тренер Усика расплакался после победы украинца над Фьюри – эмоциональное видео

Юрий Ткаченко не смог сдержать слез после триумфа своего подопечного.

В Сети опубликовали видео с реакцией Юрия Ткаченко, тренера новоиспеченного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, на победу украинского боксера над британцем Тайсоном Фьюри.

Сразу после объявления судейского вердикта в пользу Усика, его тренер не смог сдержать бурных эмоций и расплакался.

Вашему вниманию видео этого чрезвычайно трогательного момента.

Ранее в Сети опубликовали видео разговора Усика с Владимиром Кличко сразу после победы Александра над Фьюри.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

Смотрите также: Бывший соперник Усика заявил, что рефери "украл" у украинца досрочную победу над Фьюри

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Смотрите также: Легендарный Леннокс Льюис проанализировал поражение Фьюри в бою с Усиком за звание "абсолюта"

Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

Читайте также:

У Усика заберут чемпионский пояс после победы над Фьюри: экс-соперник украинца возмутился

Легендарный Холифилд прокомментировал победу Усика над Фьюри в бою за звание "абсолюта"

"Биполярное расстройство": промоутер Фьюри отреагировал на его заявление, что Усику отдали победу из-за войны