У Туреччині поліція арештувала десятки людей: у чому їх підозрюють

У неділю, 21 квітня, у Туреччині затримали 36 осіб за ймовірні зв'язки з "Ісламською державою" в рамках спеціальної поліцейської операції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Спецоперацію було проведено у чотирьох провінціях.

У дописі на платформі соціальних мереж X Єрлікая сказав, що поліція затримала підозрюваних, які були активними в Ісламській державі, допомагаючи фінансувати та постачати продукти та ліки терористичному угрупованню.

Під час операції поліція вилучила кілька незареєстрованих одиниць зброї - рушниць і пістолетів.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

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