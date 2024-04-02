Вперше за 20 років: чому Ердоган з тріском провалився на місцевих виборах в Туреччині — WP

В Туреччині наприкінці березня відбулися місцеві вибори, які аналітики називають найгіршою політичною невдачею президента Реджепа Таїпа Ердогана за понад два десятиліття.

Партія Ердогана на виборах 2024 зазнала категоричних поразок по всій країні, особливо в п'яти найбільших містах Туреччини, зокрема в Стамбулі, де Ердоган особисто агітував за свого кандидата.

Про це пише The Washington Post.

Опозиційна Республіканська народна партія (CHP) святкує перемогу на тлі невдоволення виборців економічними негараздами та багаторічним правлінням Ердогана. Мер Стамбула Екрем Імамоглу, який став центральною фігурою нового покоління опозиційних політиків, назвав результати виборів "кінцем ерозії демократії в Туреччині та її відродженням".

Поразка "Партії справедливості та розвитку" (AKP) великою мірою зумовлена гнівом виборців через високу інфляцію та падіння курсу ліри. Незважаючи на призначення нової економічної команди та підвищення ставок Центробанком, інфляція в країні досі тримається на рівні близько 70%. Розчарування стагнацією після тривалого правління партії Ердогана також підштовхнуло частину виборців до інших політичних сил.

Однак ключовим фактором успіху опозиції стала зміна стратегії CHP. Довгий час партія вважалася надто елітарною та догматичною. Але нове покоління лідерів на чолі з Імамоглу почало будувати ширші коаліції, залучаючи, зокрема, етнічних курдів.

Попри нерівні умови, вибори в Туреччині довели, що електоральний процес все ще має значення, пише WP. Всупереч думкам про непохитність влади Ердогана, невдоволені виборці використали свої бюлетені, щоб висловити незгоду з таким статус-кво. Це створює нові виклики для президента, якому доведеться відновлювати альянси для збереження більшості на виборах 2028 року.

Водночас перед опозицією відкриваються нові перспективи. Успіх Імамоглу пов'язують з трьома факторами, що дають уроки демократичним силам в інших країнах. По-перше, важлива харизматична фігура на чолі руху. По-друге, необхідна широка коаліція, що виходить за звичні електоральні групи. І по-третє, репутація ефективного управлінця, здатного вирішувати проблеми виборців, є вирішальною.

Перемога в Стамбулі особливо знакова, адже саме з посади мера цього міста почалося політичне сходження Ердогана. Тепер його спадщина під загрозою, а опозиція отримала могутній імпульс. Імамоглу вже порівнюють з іншими ліберальними мерами Європи, що протистоять неліберальним режимам у своїх країнах.

Попереду в Туреччини чотири роки без великих виборів. Цей час Ердоган, вочевидь, присвятить відновленню свого блоку та підготовці до виборчих перегонів 2028 року, які можуть стати для нього останнім шансом зберегти владу, вважає видання WP. Однак результати місцевих виборів 2024 засвідчили: навіть в умовах неліберальної демократії суспільні настрої можуть різко змінюватися, а виборці готові голосувати за альтернативу статус-кво.

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Нагадаємо, у неділю, 31 березня, місцеві вибори у Туреччині супроводжувалися спалахом насильства. Під час сутичок із застосуванням ножів та навіть вогнепальної зброї на виборчих дільницях у країні загинуло троє людей, десятки зазнали поранень і госпіталізовані.

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