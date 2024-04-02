У ГУР розповіли, який запас "Калібрів" мають росіяни

Окупанти економили ці ракети, а тому зараз мають значний запас.

Російська окупаційна армія давно не застосовувала крилаті ракети морського базування "Калібр" під час масованих атак по Україні. Ворогу вдалося створити значний запас.

Про це представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький розповів "РБК.Україна".

Він уточнив, зо від кінця вересня 2023-го Росія майже не запускала по Україні "Калібри".

"Агресор накопичує запас крилатих ракет 3М-14 "Калібр" і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року", - каже представник розвідки.

Втім, Скібіцький вважає, що найближчим часом Росія відновить більш активне використання "Калібрів", адже у ворога зменшується запаси ракет Х-101.

Нагадаємо, керівник української розвідки Кирило Буданов наголошує, що армія ворога не використовувала "Калібри", а натомість атакувала ракетами Х-101, оскільки у РФ її вважають більш ефективною. Він прогнозує, що найближчим часом Росія буде бити "Калібрами".

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