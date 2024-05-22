Відомий письменник розповів про "химерну пригоду" на блокпосту 

Попри війну, обстріли, руйнування та загибель близьких, життя триває. І невіддільною частиною його для багатьох українців є книжки. Вони надихають, заспокоюють, змушують замислюватися, співчувати, радіти. Або пробивають психологічну кригу, щоб дати вихід емоціям, які нам час від часу доводиться стримувати, щоб вижити у важкі часи. І коли автор раптом дізнається, як "працюють" його твори, це може стати початком нової історії.

Про одну таку "химерну пригоду" розповів відомий український письменник Іван Андрусяк, керівник редакції художньої літератури для дітей у Видавництві НК "Богдан".

"Живу собі на хуторі Витівка, вирощую помідори, іноді трохи пишу, більше редаґую, час від часу виїжджаю на зустрічі з маленькими читачами, але ніякою публічністю не переймаюся — ці речі давно вже мені нецікаві… А виявляється, що мої книжки за мене працюють", – поділився письменник.

Іван Андрусяк розповів про дивну зустріч на одному з блокпостів дорогою з Дружківки на Харків. Офіцер ТЦК попросив письменника надати документи для перевірки. І поки чоловік діставав паспорт та військовий квиток, його супутниця розповіла військовому, що це письменник Іван Андрусяк, який повертається із волонтерської поїздки.

"І тут офіцер раптом так радісно реагує: Що? З Іваном Андрусяком? Справді? Озирає мене з такою приємною усмішкою і, вже не чекаючи документів, каже – проїжджайте! Я такий заскочений, що й слова вимовити не годен", – розповів письменник.

На його подив, офіцер радісно пояснив, що знає і читав книжки письменника, та навыть був на презентації в Харкові.

"А я ото досі збентежений… Бо якщо офіцер на блокпосту впізнає — це, нівроку, серйозно! Є над чим замислитися", – зазначив письменник.

Іван Андрусяк – відомий український поет, прозаїк, літературний критик та перекладач. Він є лауреатом багатьох літературних конкурсів і премій, зокрема першої премії конкурсу творів для дітей "Золотий Лелека" (2008), міжнародної премії "Corona Carpatica" (2010) та премії імені Лесі Українки за книжки "Зайчикова книжечка" і "Третій сніг" (2019).

Повість Івана Андрусяка "Вісім днів із життя Бурундука" увійшла до престижного щорічного каталогу найкращих дитячих видань світу "Білі ворони 2013" (White Ravens 2013).

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