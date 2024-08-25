СМИ предупредили, что в ближайшие дни Израиль может быть атаковать

После первой волны атак "Хезболлы", состоявшейся в воскресенье утром, существует вероятность, что появится вторая волна нападений, совершенных другой группой на Ближнем Востоке.

Эту информацию передала корреспондентка BBC Нафиса Кохнавард, ссылаясь на источники в западных и ближневосточных службах безопасности.

В своих публикациях на платформе X (ранее Twitter) Кохнавард отметила, что, по данным двух должностных лиц в сфере безопасности, следящих за ситуацией, ожидается, что вторая волна атак на Израиль может поступить из другой страны. Речь идет о том, что следующие удары могут быть организованы из таких стран, как Иран или Йемен.

Таким образом, ситуация остается напряженной, и есть опасения, что дальнейшие нападения могут быть частью более широкой стратегической кампании против Израиля.

Напомним, Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане, чтобы предотвратить ракетные атаки на свою территорию. По данным ЦАХАЛ, террористы уже выпустили более 6700 ракет и дронов по Израилю с 8 октября 2023 года. Израиль объявил режим "особой ситуации" на 48 часов, поскольку "Хезболла" продолжает готовить новые обстрелы.

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