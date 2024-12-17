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Після скандальних заяв Юрія Бойка викликали на допит до СБУ – ЗМІ

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Після скандальних заяв Юрія Бойка викликали на допит до СБУ – ЗМІ

Юрій Бойко / Фото: 24 канал

Наразі допит триває.

Народного депутата та голову "Платформи за життя та мир" Юрія Бойка викликали на допит до Служби безпеки.

Про це повідомив 24 канал з посиланням на власні джерела.

"Власне, прямо зараз допит і відбувається", – йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел, Бойко має детально пояснити заяви у своєму опублікованому відео.

Юрій Бойко / ©
Юрій Бойко

Нагадаємо, Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про "радикалів", які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. Відео з такою заявою він виклав у TikTok.

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