Після скандальних заяв Юрія Бойка викликали на допит до СБУ – ЗМІ

Наразі допит триває.
Народного депутата та голову "Платформи за життя та мир" Юрія Бойка викликали на допит до Служби безпеки.
Про це повідомив 24 канал з посиланням на власні джерела.
"Власне, прямо зараз допит і відбувається", – йдеться в повідомленні.
За інформацією джерел, Бойко має детально пояснити заяви у своєму опублікованому відео.
Нагадаємо, Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про "радикалів", які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. Відео з такою заявою він виклав у TikTok.
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