Підрив генерала у Москві: ліквідація Кирилова є справою рук СБУ

Ліквідація начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова є справою рук СБУ.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua в СБУ.

Попередньо, самокат з вибухівкою був підірваний у момент, коли Кирилов із помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обоє загинули на місці.

"Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше ми повідомили, що на території РФ ліквідований черговий воєнний злочинець. У Москві підірвали генерала Ігоря Кирилова.

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