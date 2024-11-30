Полковник Збройних сил РФ, Олександр Лебедєв "задвохсотився" на фронті Донецької області. Він мав науковий ступінь і викладав у Ростовському інституті, був заступником командира 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії РФ.

Про це стало відомо 30 листопада з російських Z-пабліків.

Згідно з повідомленнями, Лебедєва ліквідували. Обставини його смерті залишаються нерозголошеними. Відомо лише, що полковник загинув на території Донецької області під час виконання бойового завдання.

Лебедєв був не лише військовим, а й викладачем. До своєї смерті він працював у Ростовському інституті Всеросійського державного університету юстиції, де мав звання доцента та ступінь кандидата військових наук. Його спеціалізацією була "Вогнева підготовка".

Нагадаємо, армія РФ вчергове розстріляла українських військовополонених на Запоріжжі.

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