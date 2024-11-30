Втрати РФ 30 листопада: ЗСУ відмінусували понад 1700 окупантів

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 30 листопада склали 740 400 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1740 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.11.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 740 400 (+1740) осіб

танків ‒ 9463 (+5)

бойових броньованих машин AFVs ‒ 19355 (+12)

артилерійських систем – 20909 (+23)

РСЗВ – 1253 (+2)

засоби ППО ‒ 1019

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19792 (+42)

крилаті ракети ‒ 2851

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 30431 (+72)

спеціальна техніка ‒ 3617 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що особливо активно ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках.

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