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Потери РФ 30 ноября: ВСУ отминусували более 1700 оккупантов

Потери РФ 30 ноября: ВСУ отминусували более 1700 оккупантов

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

Россияне теряют живую силу и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 30 ноября составили 740 400 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1740 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 740 400 (+1740) человек
  • танков ‒ 9463 (+5)
  • боевых бронированных машин AFVs ‒ 19355 (+12)
  • артиллерийских систем – 20909 (+23)
  • РСЗО – 1253 (+2)
  • средства ПВО ‒ 1019
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19792 (+42)
  • крылатые ракеты ‒ 2851
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30431 (+72)
  • специальная техника ‒ 3617 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.

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