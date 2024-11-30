Потери РФ 30 ноября: ВСУ отминусували более 1700 оккупантов

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 30 ноября составили 740 400 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1740 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 740 400 (+1740) человек

танков ‒ 9463 (+5)

боевых бронированных машин AFVs ‒ 19355 (+12)

артиллерийских систем – 20909 (+23)

РСЗО – 1253 (+2)

средства ПВО ‒ 1019

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19792 (+42)

крылатые ракеты ‒ 2851

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 30431 (+72)

специальная техника ‒ 3617 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.

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