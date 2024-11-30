Потери РФ 30 ноября: ВСУ отминусували более 1700 оккупантов

Россияне теряют живую силу и технику.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 30 ноября составили 740 400 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1740 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 740 400 (+1740) человек
- танков ‒ 9463 (+5)
- боевых бронированных машин AFVs ‒ 19355 (+12)
- артиллерийских систем – 20909 (+23)
- РСЗО – 1253 (+2)
- средства ПВО ‒ 1019
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19792 (+42)
- крылатые ракеты ‒ 2851
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 30431 (+72)
- специальная техника ‒ 3617 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.
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