В Бердянске раздались взрывы: начались перебои со светом и Интернетом

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы. После этого в некоторых районах города произошло отключение света и возникли проблемы с Интернетом.

Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

"Вечером, 29 ноября, жители нескольких микрорайонов (8 марта, Колония, Восточный проспект и др.) слышали звуки взрыва. Сразу после этого частично на 8 марта и в Колонии исчезла электроэнергия. Некоторые горожане свидетельствовали о пожаре в районе трансформаторной подстанции", — говорится в сообщении.

В МВА также добавили, что жители оккупированного Бердянска сообщают о перебоях с Интернетом.

Напомним, в начале октября ГУР Минобороны Украины сообщило, что в Бердянске взорвали судью-предателя Виталия Ломейко.