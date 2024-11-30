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Что происходит на Курщине – подробный отчет от ISW

Что происходит на Курщине – подробный отчет от ISW

Бои в Курской области / Фото: ТСН.ua

Украинские силы в Курщине продолжают отражать российские атаки.

Российские войска продолжали контратаковать в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области 28 и 29 ноября, но данных, что им удалось продвинуться, нет.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Действовавшая на Курском направлении бригада сообщила 29 ноября, что отразила российский усиленный взвод механизированной атаки в неустановленном районе Курской области и уничтожила пять из шести российских бронетехников дистанционным минированием.

Представитель украинской бригады, действующей на Курском направлении, сообщил, что российские силы продолжают использовать большое количество бронетехники, включая танки, для контратаки в Курской области, а российские подразделения ВДВ также используют мотоциклы и вездеходы (квадроциклы) в Курской области.

Российский так называемый Z-военкор, аффилированный с ВДВ, отметил, что туман и дождливая погода препятствуют операциям российских и украинских беспилотников на Курском направлении.

Сообщается, что российские и украинские силы продолжали боевые действия юго-восточнее Коренево вблизи Новоивановки и Дарьино; северо-восточнее Суджи возле Мартыновки; северо-западнее Суджи у Малой Локни и Свердликового; и к югу от Суджи у Плехова 27, 28 и 29 ноября.

Сообщается, что подразделения российской 106-й дивизии ВДВ продолжают действовать вблизи Нижнего Клина, Дарьино и Свердликово; штурмовые подразделения 346-го мотострелкового мобилизационного резерва продолжают действовать вблизи Ольговки (восточнее Коренево); и подразделения 83-й бригады ВДВ продолжают действовать вдоль международной границы в Сужанском районе.

© understandingwar.org
Фото: understandingwar.org

Также аналитики напомнили об успешной операции ГУР в российском Рылске. Источники в украинской разведке сообщили СМИ 29 ноября, что ГУР провело успешную диверсионную операцию в Рыльске Курской области и сожгло российскую машину с беспилотниками малого радиуса действия.

Ранее в DeepState сообщили, что россияне захватили Дарьино на Курщине.

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