Россияне захватили Дарьино в Курской области — DeepState

Захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
Российские захватчики за прошедшие сутки захватили населенный пункт Дарьино, расположенный в Курской области.
Об этом информирует DeepState.
Аналитики проекта сообщили, что враг продвинулся возле Торецка, Петровки, Плехово и в Нелиповке.
"Враг захватил Дарьино, а также продвинулся возле Торецка, Петровки, Плехово и Нелиповки", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают штурмовать город Торецк в Донецкой области и прибегают к тактике "забрасывания мясом" противника.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Торецке русские солдаты расстреляли гражданских.
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