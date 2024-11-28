Россияне захватили Дарьино в Курской области — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки захватили населенный пункт Дарьино, расположенный в Курской области.

Об этом информирует DeepState.

Аналитики проекта сообщили, что враг продвинулся возле Торецка, Петровки, Плехово и в Нелиповке.

"Враг захватил Дарьино, а также продвинулся возле Торецка, Петровки, Плехово и Нелиповки", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают штурмовать город Торецк в Донецкой области и прибегают к тактике "забрасывания мясом" противника.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Торецке русские солдаты расстреляли гражданских.

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