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Оставят ли ВСУ Курахово: майор запаса Гетьман о ситуации в городе

Оставят ли ВСУ Курахово: майор запаса Гетьман о ситуации в городе

Военный эксперт Алексей Гетьман Коллаж ТСН.ua

Алексей Гетьман предположил, что ВСУ готовятся к выходу из города.

То, что украинская армия выйдет из города Курахово Донецкой области, вполне возможно. Известно, что в городе уже присутствует Третья штурмовая бригада, которая "обычно помогает организованно отойти на другие участки".

Об этом военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире "Киев24".

Он добавил, что в город, вероятно, уже зашла Третья штурмовая бригада, которая "обычно помогает организованно отойти на другие участки".

"Я уверен, они уже построены, фортификационно очень хорошо", — сказал эксперт.

Напомним, РФ пытается взять под огневой контроль Курахово, о чем стало известно ранее. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Всего на Кураховском направлении по состоянию на 26 ноября длится 12 боеприкосновений.

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