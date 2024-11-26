Оставят ли ВСУ Курахово: майор запаса Гетьман о ситуации в городе

Алексей Гетьман предположил, что ВСУ готовятся к выходу из города.

То, что украинская армия выйдет из города Курахово Донецкой области, вполне возможно. Известно, что в городе уже присутствует Третья штурмовая бригада, которая "обычно помогает организованно отойти на другие участки".

Об этом военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире "Киев24".

Он добавил, что в город, вероятно, уже зашла Третья штурмовая бригада, которая "обычно помогает организованно отойти на другие участки".

"Я уверен, они уже построены, фортификационно очень хорошо", — сказал эксперт.

Напомним, РФ пытается взять под огневой контроль Курахово, о чем стало известно ранее. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Всего на Кураховском направлении по состоянию на 26 ноября длится 12 боеприкосновений.

Читайте также: