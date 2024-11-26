На фронте продолжаются три десятка боев: подробности от Генштаба

С начала этих суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 143. Особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска.

Двенадцать штурмовых действий захватчиков отбиты украинскими воинами вблизи Григоровки, Зеленого Роща, Загрызового, Сенькового и Андреевки на Купянском направлении, три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации атакует в районах Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 17 боеприкосновений, из которых семь продолжаются.

На Северском направлении оккупанты атакуют в районе Григоровки, боевое столкновение еще продолжается.

На Торецком направлении противник трижды атаковал позиции украинских войск вблизи Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лысовки, Млечного, Пустынки и Нового Труда идут ожесточенные бои. В настоящее время враг предпринял 31 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций, 25 атак уже отбиты. Оккупанты сбросили две авиабомбы в районах Зеленого Поля и Покровска.

На Кураховском направлении продолжается 12 боеприкосновений в районах населенных пунктов Берестки, Солнцевка, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Елизаветовка, Ганивка и Антоновка. Двадцать три вражеских штурма уже отбиты украинскими защитниками.

В районах населенных пунктов Веселый Гай, Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Ровнополь Времивского направления украинские войска отразили 12 вражеских атак, одно боевое столкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий пока не совершал.

На Ореховском направлении захватчики активно применяли авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Темировка и Павловка, в общей сложности сбросили десять управляемых авиационных бомб.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки врага.

Напомним, что потери РФ в войне против Украины перевалили новую психологическую отметку.

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