В Харькове прогремел взрыв: много пострадавших

Сегодня, 25 ноября, в Харькове раздался взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога. Власти сообщили о 15 пострадавших из-за вражеского удара.

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Удар пришелся по Киевскому району города. На месте попадания пожар. 10 пострадавших в результате прилета по центральной части города", — написал мэр города Игорь Терехов.

Глава ОВА Олег Синегубов в свою очередь отметил, что по предварительным данным - удар в центральной части Харькова. Экстренные службы выехали на место попадания.

"На одной из центральных улиц в результате удара возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили", — добавил он.

Спасатели уже локализовали пожар в результате вражеских обстрелов.

Напомним, 19 ноября россияне ударили по Харькову. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города. В результате удара пострадали, по меньшей мере, три человека.

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