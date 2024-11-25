У Харкові прогримів вибух: багато постраждалих

Сьогодні, 25 листопада, у Харкові пролунав вибух. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога. Влада повідомила про 15 постраждалих через ворожий удар.

"У Харкові вибух. Будьте обережні! Удар прийшовся по Київському району міста. На місці влучання пожежа. 10 постраждалих внаслідок прильоту по центральній частині міста", - написав мер міста Ігор Терехов.

Очільник ОВА Олег Синегубов своєю чергою зазначив, що за попередніми даними- удар у центральній частині Харкова. Екстрені служби виїхали на місце влучання.

"На одній з центральних вулиць внаслідок удару виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі", - додав він.

Рятувальники вже локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу.

Нагадаємо, 19 листопада росіяни вдарили по Харкову. "Приліт" був зафіксований у Київському районі міста. Внаслідок удару постраждало щонайменше троє людей.

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