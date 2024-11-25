Вбивця після 20 років ув'язнення влаштував банкет біля будинку жертви: чим це закінчилося – фото

Засуджений вбивця в Китаї спричинив значне обурення в Інтернеті після того, як відсвяткував своє звільнення після 20-річного тюремного ув'язнення пишним бенкетом і петардами просто біля будинку жертви.

Про це пише SCMP.

Про цей провокаційний вчинок стало відомо завдяки серії відеороликів, опублікованих сином жертви, відомим в Інтернеті як "Kailiang Rensheng", прізвище якого – Сян. Він родом з міста Мяньян, провінція Сичуань.

Сян розповів, що у віці 15 років він втратив батька внаслідок жорстокого вбивства, організованого трьома кілерами, найнятими їхнім сусідом. Його батька, якому було лише 39 років і який лише починав свою кар'єру, було вбито у власній спальні, а тіло підпалили бензином, щоб знищити докази.

Сян так і не побачив рештків батька, оскільки сім'я захистила його від травми. Після вбивства вони також зіткнулися з погрозами і стеженням з боку вбивць.

У відповідь на спекуляції в Інтернеті щодо причетності його батька до неетичної діяльності, Сян пояснив, що вбивство стало наслідком суперечки між родичами його батька і замовником злочину. Коли під час суперечки втрутився його батько, організатор затаїв образу, яка зрештою призвела до вбивства. Сян також зазначив, що з чотирьох осіб, які брали участь у вбивстві, двоє були страчені, а організатор і ще один отримали смертні вироки з відстрочкою виконання.

Згідно з кримінальним законодавством Китаю, особа, засуджена до смертної кари з відстрочкою виконання вироку на два роки, може бути замінена на довічне ув'язнення, а потім на фіксований термін у 25 років, якщо вона продемонструє хорошу поведінку і зробить значний внесок у розвиток суспільства. Однак мінімальний термін для будь-якого скорочення покарання не може бути меншим, ніж 20 років.

14 листопада, дізнавшись про звільнення вбивці після відбуття 20-річного терміну і плани на святковий банкет, Сян, який зараз працює в Шеньчжені, поквапився повернутися до рідного міста. Наступного дня засуджений влаштував екстравагантний захід з 18 банкетними столами, встановленими перед їхнім будинком.

На відео зафіксовано, як автомобіль під'їжджає до сільського подвір'я, прикрашеного червоною доріжкою, як гості заходять під звуки петард, що нагадує святкування.

Вбивця влаштував банкет біля будинку жертви / Фото: Weibo

"Якби у мене була можливість, я б хотів поговорити з убивцею. Не для того, щоб виплеснути злість, а щоб зрозуміти, чому він зробив вибір, який приніс стільки болю двом сім'ям. Але в день його звільнення я зіткнувся з відвертою провокацією і непереборною злобою", - сказав Сян.

Вбивця влаштував банкет біля будинку жертви / Фото: Weibo

Попри заклики припинити святкування, воно тривало доти, доки не втрутилися місцева поліція і представники влади. Представник уряду міста Цінгі підтвердив, що після отримання повідомлення Сяна місцеві чиновники, поліція і сільські лідери швидко втрутилися і провели виховні бесіди із засудженим та його родиною.

Відтоді обидві сторони висловили бажання уникнути подальшого конфлікту.

Однак ця відверта провокація спричинила гнів громадськості в Інтернеті: "Який сенс у 20 роках ув'язнення? Якщо він отримав більш м'який вирок, то це явно була помилка", "Такого вбивцю не можна було випускати на волю. Проведіть ретельне розслідування у цій в'язниці", "Чому на банкеті було так багато людей? Про що вони думали?".

Нагадаємо, чоловіка ледь не підпалили за індуїстським обрядом. Він прокинувся на похоронному багатті.

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