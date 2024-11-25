Вбивця після 20 років ув'язнення влаштував банкет біля будинку жертви: чим це закінчилося – фото

Автомобіль під'їхав до сільського подвір'я, а гості заходили під звуки петард, створюючи святкову атмосферу.
Засуджений вбивця в Китаї спричинив значне обурення в Інтернеті після того, як відсвяткував своє звільнення після 20-річного тюремного ув'язнення пишним бенкетом і петардами просто біля будинку жертви.
Про це пише SCMP.
Про цей провокаційний вчинок стало відомо завдяки серії відеороликів, опублікованих сином жертви, відомим в Інтернеті як "Kailiang Rensheng", прізвище якого – Сян. Він родом з міста Мяньян, провінція Сичуань.
Сян розповів, що у віці 15 років він втратив батька внаслідок жорстокого вбивства, організованого трьома кілерами, найнятими їхнім сусідом. Його батька, якому було лише 39 років і який лише починав свою кар'єру, було вбито у власній спальні, а тіло підпалили бензином, щоб знищити докази.
Сян так і не побачив рештків батька, оскільки сім'я захистила його від травми. Після вбивства вони також зіткнулися з погрозами і стеженням з боку вбивць.
У відповідь на спекуляції в Інтернеті щодо причетності його батька до неетичної діяльності, Сян пояснив, що вбивство стало наслідком суперечки між родичами його батька і замовником злочину. Коли під час суперечки втрутився його батько, організатор затаїв образу, яка зрештою призвела до вбивства. Сян також зазначив, що з чотирьох осіб, які брали участь у вбивстві, двоє були страчені, а організатор і ще один отримали смертні вироки з відстрочкою виконання.
Згідно з кримінальним законодавством Китаю, особа, засуджена до смертної кари з відстрочкою виконання вироку на два роки, може бути замінена на довічне ув'язнення, а потім на фіксований термін у 25 років, якщо вона продемонструє хорошу поведінку і зробить значний внесок у розвиток суспільства. Однак мінімальний термін для будь-якого скорочення покарання не може бути меншим, ніж 20 років.
14 листопада, дізнавшись про звільнення вбивці після відбуття 20-річного терміну і плани на святковий банкет, Сян, який зараз працює в Шеньчжені, поквапився повернутися до рідного міста. Наступного дня засуджений влаштував екстравагантний захід з 18 банкетними столами, встановленими перед їхнім будинком.
На відео зафіксовано, як автомобіль під'їжджає до сільського подвір'я, прикрашеного червоною доріжкою, як гості заходять під звуки петард, що нагадує святкування.
"Якби у мене була можливість, я б хотів поговорити з убивцею. Не для того, щоб виплеснути злість, а щоб зрозуміти, чому він зробив вибір, який приніс стільки болю двом сім'ям. Але в день його звільнення я зіткнувся з відвертою провокацією і непереборною злобою", - сказав Сян.
Попри заклики припинити святкування, воно тривало доти, доки не втрутилися місцева поліція і представники влади. Представник уряду міста Цінгі підтвердив, що після отримання повідомлення Сяна місцеві чиновники, поліція і сільські лідери швидко втрутилися і провели виховні бесіди із засудженим та його родиною.
Відтоді обидві сторони висловили бажання уникнути подальшого конфлікту.
Однак ця відверта провокація спричинила гнів громадськості в Інтернеті: "Який сенс у 20 роках ув'язнення? Якщо він отримав більш м'який вирок, то це явно була помилка", "Такого вбивцю не можна було випускати на волю. Проведіть ретельне розслідування у цій в'язниці", "Чому на банкеті було так багато людей? Про що вони думали?".
Нагадаємо, чоловіка ледь не підпалили за індуїстським обрядом. Він прокинувся на похоронному багатті.
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