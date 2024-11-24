Чоловік заснув на роботі й отримав $48 тисяч компенсації

Китайця звільнили після 20 років роботи через сон на робочому місці, який зафіксували камери. Інцидент стався після того, як він повернувся з нічної поїздки у справах компанії. Суд визнав звільнення необґрунтованим і зобов’язав компанію виплатити чоловіку компенсацію в розмірі 350 тисяч юанів ($48 тисяч).

Про це повідомляє South China Morning Post.

Після консультації з профспілкою компанія видала Чжану офіційне повідомлення про звільнення, обґрунтувавши це “серйозним порушенням правил”.

"Товаришу Чжан, ви приєдналися до компанії у 2004 році та підписали безстроковий трудовий договір. Однак ваша поведінка, пов'язана зі сном на робочому місці, є серйозним порушенням політики компанії щодо нульової терпимості до дисципліни. Отже, зі схвалення профспілки компанія вирішила звільнити вас, поклавши кінець усім трудовим відносинам між вами та компанією", — йшлося в повідомленні.

Такий підхід обурив Чжана, і він звернувся до суду. Суд визнав звільнення необґрунтованим. Як зазначив суддя, це було перше порушення Чжана за 20 років, яке не завдало компанії значної шкоди. Його висока професійна репутація і результати роботи стали додатковими аргументами на його користь.

У підсумку суд зобов’язав компанію виплатити Чжану компенсацію за необґрунтоване звільнення.

Нагадаємо, що лікар Василь Чайка поділився своїм баченням цього явища та надав поради для того, щоб покращити якість сну й відпочинку.

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