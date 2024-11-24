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Чоловік заснув на роботі й отримав $48 тисяч компенсації

Чоловік заснув на роботі й отримав $48 тисяч компенсації

Роботодавці визнали сон на робочому місці “серйозним порушенням правил”. 

Китайця звільнили після 20 років роботи через сон на робочому місці, який зафіксували камери. Інцидент стався після того, як він повернувся з нічної поїздки у справах компанії. Суд визнав звільнення необґрунтованим і зобов’язав компанію виплатити чоловіку компенсацію в розмірі 350 тисяч юанів ($48 тисяч). 

Про це повідомляє South China Morning Post.

Після консультації з профспілкою компанія видала Чжану офіційне повідомлення про звільнення, обґрунтувавши це “серйозним порушенням правил”. 

"Товаришу Чжан, ви приєдналися до компанії у 2004 році та підписали безстроковий трудовий договір. Однак ваша поведінка, пов'язана зі сном на робочому місці, є серйозним порушенням політики компанії щодо нульової терпимості до дисципліни. Отже, зі схвалення профспілки компанія вирішила звільнити вас, поклавши кінець усім трудовим відносинам між вами та компанією", — йшлося в повідомленні.

Такий підхід обурив Чжана, і він звернувся до суду. Суд визнав звільнення необґрунтованим. Як зазначив суддя, це було перше порушення Чжана за 20 років, яке не завдало компанії значної шкоди. Його висока професійна репутація і результати роботи стали додатковими аргументами на його користь.

У підсумку суд зобов’язав компанію виплатити Чжану компенсацію за необґрунтоване звільнення.

Нагадаємо, що лікар Василь Чайка поділився своїм баченням цього явища та надав поради для того, щоб покращити якість сну й відпочинку.

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